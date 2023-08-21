Здоровье 21 августа 2023, 15:53 Диетолог Калинчев: на готовой еде из сервисов доставки невозможно похудеть

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Употребление еды из сервисов доставки готового питания не поможет избавиться от лишнего веса. Об этом сообщил врач-эндокринолог, диетолог Алексей Калинчев в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, готовые рационы подойдут только тем людям, у которых нет конкретной цели похудеть. Прописанная на этикетках калорийность является исключительно маркетинговым ходом.

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Для избавления от лишнего веса диетолог посоветовал самостоятельно готовить правильную здоровую пищу.