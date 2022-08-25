Диетолог Калинчев: мюсли и хлопья на завтрак могут обернуться лишними килограммами

Врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог Алексей Калинчев заявил, что завтрак из мюсли и хлопьев, который многие считают полезным, может обернуться лишними килограммами. Об этом написал Ura.ru.

Связано это с тем, что в своем составе хлопья и мюсли имеют быстрые углеводы, которые чаще всего откладываются в жир.

«Взрослым людям и всем с лишним весом их есть не советую. Это простые или быстрые углеводы и от них набирают лишний жир», — сказал Калинчев.

Хлопья могут вполне подойти на завтрак детям и пожилым людям. Взрослому человеку лучше заменить их обычной кашей.

«Лучше съесть кашу, а не хлопья и мюсли. Но детям и молодым людям без лишнего веса они вполне подходят на завтрак и перекус», — резюмировал врач.

По словам нутрициолога Алены Ефимовой, идеальный завтрак должен включать в себя белки и медленные углеводы, например, можно есть яйца в сочетании с овощами. В качестве десерта можно использовать орехи.