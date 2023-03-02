Здоровье 02 марта 2023, 12:07 Диетолог Кадырова рассказала о принципах здорового питания в пост

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Людям, соблюдающим пост, необходимо обеспечить организм всеми витаминами и питательными веществами. О правилах здорового рациона в этот период сообщила главный диетолог краснодарского Министерства здравоохранения Лейла Кадырова в беседе с РИА ФАН.

По словам специалиста, постящимся необходимо добавить в свой рацион бобовые, овощи и фрукты. Также для правильного и здорового питания отлично подойдут дачные закрутки из ягод и овощей.

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Как сообщили «Дни.ру», в пост не стоит увлекаться мучным.