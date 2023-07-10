Здоровье 10 июля 2023, 15:25 Диетолог Кабанов заявил, что правильно произведенный маргарин полезнее сливочного масла

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Маргарин, который производят с помощью современного оборудования с учетом всех требований, будет полезнее сливочного масла. Об этом сообщил диетолог Алексей Кабанов в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, новые технологии позволяют снизить содержание вредных трансизомеров в маргарине до 2%, такой продукт не содержит трансжиров.

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Диетолог отметил, что произведенный из растительных масел маргарин богат полезными жирными кислотами, которые снижают уровень холестерина и являются профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.