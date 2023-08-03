Здоровье 03 августа 2023, 00:38 Диетолог Кабанов заявил, что картофель и попкорн не вредят фигуре

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Сами по себе картофель и попкорн не провоцируют образование лишнего веса, но добавки к ним могут провоцировать отложение жира. Об этом «Царьграду» рассказал диетолог-консультант, замдиректора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.

Набор килограммов начинается из-за соли, масла, карамели и других добавок и приправ к вышеупомянутым блюдам. А сами по себе кукуруза и картофель, хоть и калорийные, но при этом богаты большим количеством полезных микроэлементов.

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