Здоровье 23 января 2024, 16:01 Диетолог Кабанов сообщил, что инновационные продукты в скором времени могут полностью вытеснить традиционные

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Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов в беседе с изданием Pravda.Ru высказал мнение, что в ближайшем будущем инновационные продукты полностью вытеснят традиционные.

Уже сейчас легко представить, как вы ужинаете стейком, который был напечатан на 3D-принтере, а затем выпиваете стакан растительного молока.

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Главная задача ученых — сформировать более активный общественный диалог для укрепления доверия к инновационным продуктам.

«Все более совершенные технологии, такие как редактирование генома, клеточное земледелие и производство продуктов питания на основе микробов, могут применяться для производства более здоровых, устойчивых и качественных продуктов», — добавил диетолог.