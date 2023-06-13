Здоровье 13 июня 2023, 23:21 Диетолог Кабанов рассказал о пользе майонеза Диетолог Кабанов посоветовал съедать несколько ложек майонеза в день

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Майонез является полезным продуктом, так как его производят на основе растительных масел. Такой информацией поделился диетолог-консультант и заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Несмотря на то, что майонез довольно жирный продукт, он благоприятно сказывается на работе всех систем организма. Кроме того, в его составе есть полезный холестерин, который нужен для хорошей работы клеток, написал сайт kp.ru.