Здоровье 27 ноября 2023, 19:02 Диетолог Кабанов рассказал, что фрукты и овощи в рационе снижают риск развития хронических воспалений

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Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов в беседе с изданием Pravda.Ru рассказал, что фрукты и овощи, за счет содержания антиоксидантов, способны бороться с хроническими воспалениями, а также существенно тормозить старение организма.

По словам медика, растительное питание особенно важно для людей старше 60 лет. Кроме того, во фруктах и овощах содержится много клетчатки, которая снижает риск развития рака груди и онкологии кишечника.

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Кабанов добавил, что вегетарианцы реже страдают раковыми заболеваниями, чем любители мяса, особенно красного.