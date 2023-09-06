06 сентября 2023, 19:03
Диетолог Кабанов посоветовал употреблять сладкие растительные белки вместо сахара
Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов в беседе с изданием Pravda.Ru порекомендовал россиянам употреблять вместо сахара сладкие растительные белки.
Как объяснил медик, это сахарозаменители растительного, натурального происхождения, которые полностью безопасны для организма.
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«Сладкие белки не повышают уровень глюкозы в крови, но зато снижают уровень инсулина по сравнению с сахарозой и аспартамом», — добавил эксперт.
Продукт не способствуют ожирению, при этом борется с патогенной флорой и хроническими заболеваниями.
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