Здоровье 08 февраля 2024, 12:10 Диетолог Кабанов посоветовал есть спреды вместо сливочного масла

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Спреды — это аналог сливочного масла, в котором животные жиры заменены на растительные, что делает его более полезным. Об этом Pravda.Ru рассказал диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.

По словам специалиста, спреды почти неотличимы по вкусу от традиционного продукта. При этом они универсальны: можно добавлять в кашу, выпечку или мазать на бутерброд. Главный плюс аналога — более низкая калорийность. Спреды особенно полезны для россиян, которые в последние годы значительно переедают животные жиры.

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«Этот продукт в отличие от сливочного масла обладает меньшей калорийностью, не содержит вредные трансжиры, холестерин, насыщенные жирные кислоты здесь максимально снижены, а полезные ненасыщенные кислоты из растительных масел», — отметил диетолог.

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