Здоровье 12 марта 2024, 15:00 Диетолог Кабанов посоветовал есть горох, чтобы улучшить состояние сосудов и сердца

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Сбалансированный и правильно составленный рацион может улучшить состояние сердечно-сосудистой системы. Об этом Lenta.ru рассказал диетолог Алексей Кабанов.

Он назвал бобовые, в частности, горох, продуктом, который благотворно влияет на сосуды и сердце. Также стоит почаще есть фасоль, которая к тому же позволяет стабилизировать уровень сахара в крови, добавил сайт KP.RU.

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«Горох благоприятно влияет на состояние сосудов и сердечной мышцы, эти свойства достигаются благодаря наличию в составе продукта калия, магния, фосфора, кальция, витаминов А, С, группы B», — объяснил врач.

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