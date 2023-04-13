Здоровье 13 апреля 2023, 14:34 Диетолог Кабанов: полезной альтернативой мясному фаршу в пельменях может стать рыбная начинка

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В мясном фарше магазинных пельменей содержится большое количество вредных добавок и усилителей вкуса. О полезной альтернативной начинке в продукте рассказал диетолог-консультант Алексей Кабанов в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, при выборе пельменей необходимо обращать внимание на этикетку. В качественном продукте не должно содержаться много соли и насыщенного жирами фарша.

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Лучше всего отдать предпочтение пельменям с рыбной начинкой, которая богата полезными жирами омега-3. Кроме того, заменой мясному фаршу могут стать растительные аналоги, добавил диетолог.