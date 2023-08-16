Здоровье 16 августа 2023, 14:16 Диетолог Кабанов поделился секретом по выбору подсолнечного масла Диетолог Кабанов: нерафинированное масло лучше всего подходит для заправки салатов

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Нерафинированное масло лучше всего подходит для заправки салатов, ведь в нем содержится больше всего необходимых для организма микроэлементов. Об этом в разговоре с utro.ru сообщил врач-диетолог Алексей Кабанов.

А вот жарить на этом масле специалист не советует: оно имеет низкую точку дымления, поэтому быстро начинает выкипать.

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Для жарки следует использовать рафинированное масло. По словам эксперта, это фактически его главное предназначение.