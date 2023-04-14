Здоровье 14 апреля 2023, 13:23 Диетолог Кабанов: людям с диабетом не стоит увлекаться пасхальными куличами

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В пасхальных куличах содержится большое количество сахара, из-за чего выпечка может быть вредна для людей с диабетом и метаболическими нарушениями. Об этом сообщил диетолог-консультант в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, при употреблении куличей людям с такими заболеваниями стоит соблюдать меру - в день можно съесть не более двух кусочков.

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Как сообщило Utro.ru, чрезмерное употребление пасхальной выпечки может привести к набору веса и стать причиной ожирения.