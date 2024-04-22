Здоровье 22 апреля 2024, 16:04 Диетолог Кабанов: дефицит магния чаще всего появляется на фоне стресса

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Нехватка магния в организме часто возникает в связи с повышенной нагрузкой на нервную систему и частыми стрессами. Об этом рассказал диетолог Алексей Кабанов в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, хронический дефицит магния может сформироваться, если после напряженного рабочего дня человек идет на интенсивные тренировки. Нехватка микроэлемента проявляется повышенной раздражительностью и проблемами со сном.

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Устранить дефициты можно с помощью некоторых продуктов. Так, большое количество магния содержится в листовых овощах, орехах, семенах подсолнечника, бобовых, отметил Кабанов.