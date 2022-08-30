Диетолог Ярцева: повышенный аппетит может быть связан с проблемами в эндокринной системе

Врач-диетолог Ирина Ярцева заявила, что постоянное чувство голода может сообщать о проблемах в эндокринной и нервной системах. Ее слова передала «Вечерняя Москва».

В некоторых случаях переедание может быть связано со стрессом, реже — с обезвоживанием организма или с паразитарными инфекциями.

«Повышение уровня сахара в организме помогает улучшить настроение человека, однако сладости — это быстрые углеводы, которые за короткое время усваиваются организмом, и период насыщения от них очень недолгий», — процитировало ИА Nation News слова Ярцевой.

По словам специалиста, побороть чувство голода поможет увеличение в рационе белковых продуктов. Они быстрее насыщают организм и продлевают чувство сытости.

«Они быстрее насыщают организм и продлевают ощущение сытости. Также необходимо увеличить количество клетчатки в рационе — овощи, цельнозерновые и злаковые продукты. Они способствуют насыщению желудка и, как следствие, снижают голод», — поделилась Ярцева.