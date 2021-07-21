Диетолог: яблоки и груши помогут при похудении

Диетолог Лили Сауттер рассказала, что яблоки и груши полезны тем, кто худеет. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Она объяснила, что в этих продуктах содержится много клетчатки, которая помогает сбросить вес и улучшает пищеварение. В частности, в одной груше содержится 20% от суточной нормы этого вещества.

«Употребление груш в рамках хорошо сбалансированной и питательной диеты может помочь похудеть», — уточнила Сауттер.

Также она рассказала, что яблоки содержат 1,2 грамма пищевых волокон на 100 граммов продукта, что дает быстрое чувство насыщения. Одно яблоко перед приемом пищи поможет съесть меньше, чем обычно.

Кроме того, в яблоке всего 77 калорий, а вот зерновые батончики содержал около 150 калорий, уточнила Сауттер.

Она посоветовала в питании сделать упор на углеводы с высоким содержанием клетчатки и полезных жиров, если есть необходимость сбросить вес. Для этого подойдут орехи, семена, оливковое масло, жирный лосось.