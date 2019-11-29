Диетолог из США назвал отказ от сладостей вредным

Эксперт отметила, что нехватка сладкого в организме может повлиять на психическое состояние. Более того, подобная диета провоцирует срывы, из-за которых человек ест большее количество вредной еды. Специалист пояснила, что ограничения усиливают желание.

По словам Цейтлин, не стоит переживать из-за одной шоколадки и постоянно считать калории. Она пояснила, что такие привычки вызывают стресс. Диетолог обратила внимание на то, что еда не должна быть источником беспокойств.

«Быть здоровым также означает психическое здоровье. Это значит, что вы должны есть то, что хочется, не испытывая стресса или вины», — уточнила Цейтлин.