Диетолог из Индии Махиджа рассказал, как кофе влияет на организм

Распространенное мнение о том, что кофе придает запас бодрости, является мифом. Диетолог из Индии Пуджа Махиджа рассказала, как подобный напиток действует на организм. Об этом сообщило «Утро.ру» со ссылкой на Instagram-аккаунт медика.

Специалист объяснила, что кофе как бы «заимствует» энергию у организма. По словам врача, состав напитка схож с веществомом. Он накапливается в организме в течение дня, чтобы вечером человек начал испытывать сонливость. Когда человек употребляет кофе, рецепторы вещества аденозина как бы забиваются кофеином, и из-за этого возникает ощущение бодрости и прилива сил. По словам эксперта, гораздо эффективнее заменить напиток на небольшой перекус.