Диетолог из Барселоны рассказал, какие вредные продукты на самом деле полезные

По информации ИА Nation News, испанский диетолог Нурия Монфуледа заявила, что яйца «дают организму все незаменимые аминокислоты, витамины и минералы». В то же время, диетолог Палома Кинтана отметила, что в день можно съедать лишь одно-два яйца.

По словам экспертов, молоко следует употреблять в умеренных количествах. Этот продукт насыщен жирными кислотами. А арахисовое масло — белками и полезными для сердца жирами. Однако продукт лучше готовить самостоятельно. Специалисты пояснили, что масло из магазина имеет слишком много сахара и ненужных жиров.

Диетологи также уточнили, что в постном мясе есть витамины, жиры и белки, поэтому оно безопасно.

Эксперты обратили внимание на то, что газированная вода и сладкая газировка — разные напитки. От первой не может возникнуть избыточный вес. Обычная газированная вода наоборот помогает организму переварить пищу.