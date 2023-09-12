Здоровье 12 сентября 2023, 12:29 Диетолог Ивашкевич порекомендовала добавить в рацион больше овощей и фруктов для поддержания иммунитета осенью

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Врач-диетолог, нутрициолог Анна Ивашкевич в беседе с журналистами NEWS.ru порекомендовала россиянам добавить в осенний рацион больше овощей, фруктов и зелени, чтобы поддержать иммунную систему.

В этот период организм особенно нуждается в витаминах, клетчатке, которые есть в сезонных овощах и фруктах, меде и чесноке.

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«Также я советую добавлять в рацион мед, если нет аллергии, тем самым заменяя вредные десерты на натуральный продукт», — добавила медик.

Чеснок — отличное противовирусное средство, а свежий имбирь эффективен в борьбе с простудой, заключила Ивашкевич.