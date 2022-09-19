Диетолог Ивашкевич рассказала, из чего должен состоять обед | 360°

Здоровье 19 сентября 2022, 13:21 Поделиться Telegram

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Viber Диетолог Ивашкевич рассказала, из чего должен состоять обед Диетолог Ивашкевич посоветовала не заказывать комплексный обед при невысокой активности Unsplash

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Психиатр, нутрициолог, диетолог, член Союза национальной ассоциации клинического питания Анна Ивашкевич в разговоре с журналистами Ura.ru заявила, что в случае невысокой физической активности лучше не заказывать комплексный обед, состоящий из салата, супа, второго блюда и десерта.

Специалист отметила, что комплексный обед будет полноценным рационом на день, а не на один прием пищи.

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«Сейчас, в силу того, что мы мало двигаемся, работа сидячая, у нас нет физически тяжелого труда, мы не нахаживаем хотя бы норму шагов в районе 7000 в сутки, избыток калорий для нас вреден. И комплексный обед будет полноценным рационом на день, а не на один прием пищи. Поэтому стоит ограниченно употреблять из данного набора блюда. Лучше брать два, максимум три», — сказала Ивашкевич.

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Диетолог добавила, что овощной бульон может вполне заменить салат.

“Сочетание супа и второго — иногда этого бывает много, но все зависит от того, какой суп. Если овощной бульон, то он вполне может заменить салат. Иногда рестораны идут на уловки и делают комбинированные обеды на полпорции. Например, обычный суп на 300-400 граммов идет на 150-200 граммов. Тогда комплексный обед получается более-менее по калорийности оптимальным для человека», — резюмировала Ивашкевич.

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