Диетолог Ивашкевич назвала частую причину лишнего веса

Диетолог Анна Ивашкевич рассказала, что многие россияне имеют лишний вес из-за регулярных перееданий. Об этом сообщил NEWS.ru.

Она отметила, что переедание обычно вызвано отклонениями в пищевом поведении. Основная причина этого — психологические проблемы. Чтобы справиться со стрессом, многие начинают есть вредную пищу, и от этого поправляются, пояснила Ивашкевич.

«Получается, что люди в большинстве своем мало двигаются, а едят так, будто паровозы разгружают», — заключила диетолог.