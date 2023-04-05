Здоровье 05 апреля 2023, 11:11 Диетолог Иванова рассказала о правилах сыроедения Unsplash

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Сыроедение характеризуется употреблением в пищу только термически не обработанных продуктов, преимущественно овощей и фруктов. О том, почему не стоит придерживаться такой системы питания на протяжении продолжительного времени, рассказала диетолог и нутрициолог Анастасия Иванова в беседе с RT.

По словам специалиста, сыроедение отлично подойдет для детокса организма или его глубокого очищения, например, после майских праздников с многочисленными застольями. Идеальной продолжительностью воздержания от продуктов тепловой обработки является период от трех до пяти дней.

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Диетолог отметила, что сбалансированное питание является самым полезным и рациональными для организма человека.

Перед тем, как сменить систему питания, Иванова порекомендовала проконсультироваться с врачом.