Здоровье 05 апреля 2023, 17:42 Диетолог Иванова предостерегла женщин от сыроедения из-за нехватки витамина B12

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Сыроедение может нанести вред организму, особенно женскому, потому что при такой системе питания возникает дефицит витамина В12. Об этом RT рассказала диетолог, нутрициолог Анастасия Иванова.

Несмотря на то, что сыроеды едят много овощей и фруктов, они часто страдают авитаминозом. Главным образом, им не хватает витаминов B12, D и железа. Особенно сильно это сказывается на женском организме.

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«Это и выпадение волос, ломкость ногтей, ухудшение кровоснабжения различных органов, нарушение цикла, неспособность к продолжению рода», — подчеркнула Анастасия Иванова.

Кроме того, избыток клетчатки может спровоцировать развитие патогенных процессов в кишечнике и воспаление. Диетолог рекомендовала придерживаться сбалансированного рациона по смешанному типу питания.

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