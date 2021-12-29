Диетолог Иванкова рекомендовала пожилым людям бокал вина для улучшения аппетита в Новый год

Диетолог Екатерина Иванкова дала рекомендации по сервировке новогоднего стола для пожилых людей. Об этом сообщило издание «ПроОрен».

По данным ИА Nation News, она посоветовала заранее распланировать порции, чтобы не произошло переедания. Также следует учитывать ограничения по хроническим болезням, которые часто бывают у пожилых людей.

Иванкова рассказала, что можно выпить бокал вина или шампанского, чтобы улучшить аппетит. У пожилых людей часто бывают с ним проблемы, поэтому небольшое количество алкоголя не повредит.