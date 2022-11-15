Здоровье 15 ноября 2022, 17:45 Диетолог Ивакин посоветовал есть фрукты и зелень для борьбы со стрессом freepik

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Диетолог Павел Ивакин рассказал, какие продукты помогают бороться со стрессом. К таковым относятся фрукты и зелень, сообщила Pravdа.Ru.

Врач пояснил, что самым важным фактором для снижения тревожности является здоровье кишечника. Его микрофлора отвечает за выработку полезных веществ в организме, а также за правильное усвоение продуктов.

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На состояние кишечника сильно влияет клетчатка. Она содержится во фруктах и зелени, а также в ягодах, овощах и злаковых. Кроме того, для нормализации микрофлоры Ивакин рекомендовал включить в рацион кисломолочные продукты.

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Диетолог отметил, что правильное питание не работает в борьбе со стрессом, если используется как единственная мера.

Важны также регулярные, но умеренные физические нагрузки. Отлично подойдут прогулки пешком, плавание, лыжи или ходьба с палками.

Кроме того, необходимо соблюдать режим сна. Причем важно спать в полной темноте с плотно задернутыми шторами или в маске на глаза. Здоровый сон способствует восстановлению гормональной и иммунной систем организма, заключил Ивакин.