Диетолог Ирина Рыль рассказала о пользе иван-чая

Иван-чай — напиток, содержащий большое количество витаминов. При этом в нем практически отсутствует кофеин, поэтому его можно пить перед сном. Об этом РИА «Новости» рассказала врач-диетолог Ирина Рыль.

«Иван-чай — кладезь полезных веществ. Витамина С в нем в пять-шесть раз больше, чем в цитрусовых. Витамины группы В, железо, медь, фосфор, калий, кальций — неполный перечень полезных веществ, содержащихся в Иван-чае. Еще один большой плюс этого растения — в нем не содержится кофеин, который есть в обычном чае, а следовательно, его можно пить в любых количествах, в том числе и на ночь, не переживая за свой сон. Он успокаивает и имеет легкий снотворный эффект», — рассказала специалист.

Кроме того, в иван-чае содержится бета-ситостерин, который нормализует уровень холестерина в организме и хорошо влияет на гормональную систему, написала «Политика сегодня». Также этот напиток полезен людям с анемией и помогает снять симптомы при ПМС, нормализуя баланс эстрогенов.