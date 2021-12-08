Диетолог Ирина Рыль рассказала, кому нужно есть мясо каждый день

Ежедневное употребление мяса, особенно говядины, необходимо тем, у кого наблюдается дефицит железа в организме. Об этом РИА «Новости» рассказала врач-диетолог Ирина Рыль.

«Говядина, а особенно телятина — лидер по содержанию железа. Поэтому она необходима людям с пониженным гемоглобином и ферритином (анемией). Говядина содержит качественные белки и аминокислоты, которые нужны для выработки коллагена, необходимого для нашей кожи, суставов, сосудов, волос», — рассказала врач.

Кроме того, говядина способствует выработке тестостерона. Это мясо особенно полезно мужчинам для поддержания здоровья и молодости.

«Качественный белок говядины помогает наращиванию мышечной массы. Также высокое содержание белка, низкое содержание жира и отсутствие углеводов помогает тем, кто хочет похудеть», — добавила специалист.

Говядина является источником витаминов группы В, написало ИА НСН. Эти витамины необходимы для поддержания нервной системы и иммунитета.