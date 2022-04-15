Диетолог Ирина Писарева назвала самый бесполезный для человека хлеб

Хлеб из рафинированной муки не приносит никакой пользы человеку. Его лучше заменить на другие виды хлеба, рассказала NEWS.ru спортивный диетолог Ирина Писарева.

«В хлебе из рафинированной муки ничего полезного для организма. Но есть другой хлеб — из цельнозерновой муки грубого помола, из кукурузной муки, на закваске, без использования дрожжей и сахара. Он дороже, сложнее в приготовлении, но он полезен», — объяснила она.

В таком хлебе уже содержатся сложные углеводы и нутриенты, которые дают организму энергию, написал kp.ru. При этом Писарева подчеркнула, что даже цельнозернового хлеба не нужно есть слишком много — достаточно пары кусочков на завтрак.

«Если мы будем даже цельнозерновой есть и с салатом, и картошкой, и с супом, то это увеличит калорийность рациона и приведет к лишнему весу. А если это будет небольшой сэндвич за завтраком либо сэндвич в виде перекуса из цельнозернового хлеба с огурчиком, с рыбой, то почему бы и нет», — заключила диетолог.