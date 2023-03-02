Здоровье 02 марта 2023, 12:04 Диетолог Ирина Мансурова назвала самые опасные способы сбросить вес к лету

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До лета осталось меньше 100 дней, поэтому многие бросились срочно худеть к пляжному сезону, выбирая при этом нездоровые и опасные способы. Обэтом Utro.ru рассказала врач-диетолог Ирина Мансурова.

По ее словам, вместо правильного питания и спорта многие люди пытаются похудеть с помощью таблеток. Например, жиросжигателей, которые вредят организму. Из-за препаратов, которые разгоняют обмен веществ, потом наступают гормональные сбои. Кроме того, из-за приема таких добавок свободные жировые кислоты проникают в кровь.

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Не менее опасны и таблетки для похудения на основе сибутрамина. Они притупляют чувство голода, но вместе с тем вызывают бессонницу, головокружения, учащенное сердцебиение, тошноту и многие другие симптомы.

«Самыми же безопасными средствами являются таблетки для похудения, разработанные на основе целлюлозы, клетчатки и крахмала. Они не оказывают негативного влияния на организм, сокращая размер порций, а также налаживают перистальтику кишечника», —заявила Ирина Мансурова.