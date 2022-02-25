Диетолог Ирина Ищенко рассказала о продуктах, контролирующих давление

Овощи, фрукты, злаки, нежирная рыба помогают снижать артериальное давление. Об этом РИА «Новости» рассказала диетолог-нутрициолог Ирина Ищенко.

«Продукты, которые выступают помощниками для снижения давления: рис, фрукты (апельсины, мандарины), картофель, овсяная и пшеничная крупа, сухофрукты (курага, изюм), кальмары, рыба (хек, треска), молоко, йогурт», — рассказала Ищенко.

Лучше отказаться от жирных, содержащих много холестерина продуктов, написала «Свободная пресса».

«Откажитесь от сливочного масла, сметаны, свинины, говядины, от газированных напитков и напитков, содержащих кофеин. Лучше исключить острые блюда, приправы, соления, консервированные продукты, мучные и кондитерские изделия», — посоветовала диетолог.

Если же давление, наоборот, понижено, и его нужно повысить, может помочь гранатовый и виноградный соки, кофе, а также черный чай, черный шоколад, красное вино, соль, корица и мед.