Здоровье 20 января 2023, 15:46 Диетолог Ирина Бережная предупредила об опасности пакетированных соков РИА «Новости»

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Пакетированные соки невероятно вредны, они могут привести к серьезным заболеваниям. Об этом Utro.ru рассказала кандидат медицинских наук, диетолог Ирина Бережная.

По ее словам, пакетированные соки содержат больше количество сахара, консервантов и добавок, которые вредят организму. Такие напитки слишком высококонцентрированные, и от них стоит отказаться.

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«Даже если просто выдавить свежий сок из яблок, то на стакан необходимо около пяти штук. Пять яблок сразу не съесть, это огромное количество простых сахаров, фруктозы. Соответственно, это оказывает влияние на зубы, желудок, стимулирует выброс инсулина», — отметила Бережная.

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Польза фруктовых соков вообще очень сомнительна. Даже свежевыжатые пить в больших количествах вредно. Гораздо полезнее съесть вместо этого свежий фрукт. Который богат полезными веществами, витаминами и клетчаткой. А, к примеру, яблоки еще и оказывают благотворное влияние на здоровье зубов и полости рта.