Здоровье 04 апреля 2023, 11:54 Диетолог Ирина Бережная дала советы по составлению весеннего рациона freepik

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Весной стоит менять свои пищевые привычки, делая рацион более легким после периода холодов с более высококалорийной пищей. Об этом радиостанции Sputnik рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.

Она объяснила, что весной нужно потреблять больше витаминов. Поэтом необходимо включить в рацион как можно больше фруктов и овощей. Они должны занимать примерно половину меню.

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«Правильный весенний рацион должен состоять на 50% из овощей и фруктов, причем совершенно неважно, каких именно. Главное, чтобы они нормально усваивались организмом. Еще 25% — это сложные углеводы, то есть крупы, хлеб, макароны и так далее. Оставшиеся 25% — это белок. Его можно получить из мясных и рыбных продуктов», — рассказала Ирина Бережная.

Она подчеркнула, что весной нужно делать ставку на тот белок, который проще усваивается организмом. Врач рекомендовала останавливать выбор на мясе птицы и на рыбе. А вот свинину и говядину разрешено есть не чаще трех раз в неделю. В противном случае может начать расти вес.

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