Здоровье 21 декабря 2023, 18:21 Диетолог Ионова призвала отказаться от икры и майонеза на новогоднем столе

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Чтобы не переесть в новогоднюю ночь и не пугаться потом цифр на весах, нужно заранее продумать праздничное меню. Об этом Pravda.Ru рассказала диетолог Лидия Ионова.

Она напомнила, что в одном грамме жира девять калорий, что более чем в два раза больше, чем в белках и углеводах. Поэтому стоит делать акцент именно на последние два элемента. Значит, следует отказаться от жирных мяса и рыбы, а также от любимого новогоднего деликатеса — красной икры. Также диетолог посоветовала заменить майонез нежирными сосусами на основе йогурта.

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«Жирное, сладкое (это торты, выпечка с каким-нибудь жирным кремом) можно и нужно заменить фруктами, ягодами, тропическими фруктами, чем-то изысканным, чем можно себя побаловать» — заявила Лидия Ионова.

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