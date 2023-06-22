22 июня 2023, 17:33
Диетолог Ионова опровергла утверждение о том, что бананы и яйца помогут улучшить настроение
На сегодняшний день не существует ни одного исследования, которое бы доказывала пользу употребление яиц, орехов и бананов для улучшения настроения. Об этом сообщила врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с «Национальной службой новостей».
Ранее диетолог-нутрициолог How to Eat София Кованова рассказала, что легкоусваиваемая высокоуглеводная пища вызывает чувство удовлетворения из-за быстрого выделения серотонина.
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По словам Ионовой, при лечении депрессивных состояний используются методы поведенческой психотерапии, однако еда к ним никак не относится.
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