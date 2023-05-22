Здоровье 22 мая 2023, 16:06 Диетолог Ионова: нельзя сказать, что банан также полезен, как и ягоды

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Врач-диетолог Лидия Ионова в разговоре с «Общественной службой новостей» прокомментировала сообщение о том, что первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов направил в Минэкономразвития поручение о включении бананов в список социально значимых продуктов питания.

Как отметила медик, нельзя сказать, что пользы от бананов больше, чем от ягод.

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«Но нельзя сказать, что этот фрукт так же полезен, как, например, ягоды, которые выращивают в России, такие как брусника, черника, малина. Они действительно содержат очень много антиоксидантов и исключительно полезны», —процитировали «Народные новости» диетолога.

По ее словам, бананы действительно могут быть полезны для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, гастритом или язвой, а в остальном — это сплошные углеводы.