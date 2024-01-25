25 января 2024, 19:08
Диетолог Ионова: морковь и черника никак не влияют на остроту зрения
Многие считают, что морковь и черника способны улучшить остроту зрения. Такие суждения являются мифом, сообщила врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с Общественной Службой Новостей.
По словам специалиста, нет ни одного исследования, которое бы подтвердило прямую связь между употреблением этих продуктов и хорошим зрением, сообщил сайт «АБН 24».
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При этом морковь остается весьма полезным овощем, который в неотваренном виде оказывает благотворное влияние на микрофлору кишечника за счет пищевых растительных волокон, отметила Ионова.
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