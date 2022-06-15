Диетолог Игнатикова рассказала, кто может страдать скрытым ожирением

Врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова заявила, что подтянутая фигура не всегда говорит о балансе между жировой и мышечной тканью в организме. По ее словам, даже молодые мужчины и женщины могут страдать скрытым ожирением. Об этом она сообщила радиостанции Sputnik.

Чаще всего избыточная жировая ткань образуется у тех, кто ведет малоподвижный образ жизни.

«Бывает, что в молодом возрасте, чаще всего у девушек, но бывает и у мужчин, встречается скрытое ожирение. Такие люди внешне выглядят стройными, но у них есть избыточная жировая ткань. Причем жир накапливается не только под кожей, но и между внутренними органами. Это бывает, даже когда человек соблюдает диеты. Все из-за малого внимания к физической активности», — добавила Игнатикова.

Врач отметила, что скрытое ожирение повышает риск развития самых разных заболеваний. У человека могут возникнуть проблемы с сердцем и сосудами, с нервной системой и опорно-двигательным аппаратом.

В заключение она добавила, что избавиться от скрытого ожирения поможет не только правильное питание, но и регулярный спорт.