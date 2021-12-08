Диетолог Игнатикова рассказала, как рацион влияет на выработку антител после прививки

Неправильный рацион может препятствовать выработке достаточного количества антител в организме после вакцинации. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова.

Во-первых, как минимум за три дня до вакцинации лучше отказаться от алкоголя. Также не стоит пить в перерыве между двумя этапами прививки.

«Любой алкоголь, вне зависимости от крепости, всегда негативно сказывается на иммунитете, понижает активность иммунных клеток», — пояснила Игнатикова.

Кроме того, на выработке антител может негативно сказаться дефицит белка в организме.

«Если человек, например, придерживается вегетарианской диеты, не сбалансировав ее по микроэлементному составу, или соблюдает пост, у него в рационе может быть дефицит белка. Это может сказаться на иммунной системе, в том числе на иммунном ответе после вакцинации. Это важно учитывать», — рассказала диетолог.

Тем, кто склонен к аллергии, на время прохождения вакцинации лучше отказаться от продуктов, которые могут ее вызвать, так как аллергические реакции тоже мешают выработке антител.