Здоровье 24 апреля 2023, 10:56 Диетолог Игнатикова порекомендовала отказаться от спаржи людям с синдромом раздраженного кишечника

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Такой продукт, как спаржа, не стоит включать в рацион людям, которые имеют синдром раздраженного кишечника или страдают какими-то воспалительными заболеваниями органов ЖКТ. Об этом радиостанции Sputnik сообщила врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова.

После употребления продукта у людей с проблемным кишечником могут возникнуть спазмы. В остальных случаях есть спаржу рекомендуется, поскольку она помогает восполнить дефицит клетчатки.

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«В этом продукте содержится много витаминов, в частности, витамин В9 и фолиевая кислота, которая помогает бороться с фолиевой дефицитной анемией. Также в спарже много витамина А, который является участником разных метаболических процессов», — добавила специалист.

Лучше всего готовить спаржу на пару или же слегка отваривать до степени al dente (не до мягкости, — прим. ред.), резюмировала Игнатикова.