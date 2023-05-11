Здоровье 11 мая 2023, 15:32 Диетолог Игнатикова объяснила, что набранный за майские праздники вес быстро уйдет

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После майских праздников и шашлычных выходных многие увидели прибавку на весах, но бить тревогу рано, скорее всего, это просто лишняя жидкость. Об этом радиостанции Sputnik рассказала врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова.

По ее словам, пара дней неправильного питания не отразится на талии. Но жидкость в организме могла задержаться из-за соли и алкоголя.

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«Погрешности в питании в течение одного-двух дней или даже недели вряд ли приведут к накоплению жировой массы. Скорее всего, это будет задержка жидкости в организме за счет употребления шашлыка, который мы маринуем, используя соль и соусы. Часто шашлык сопровождается алкоголем, а он тоже приводит к задержке жидкости», — подчеркнула диетолог.

Она также добавила, что набрать жировую массу за майские все же можно. Но только в том случае, если человек хронически переедает, и проблема с питанием началась у него несколько месяцев назад. Тогда все лишнее съеденное действительно может откладываться на талии.

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