Диетолог Игнатикова назвала продукты, которые снижают иммунитет

Врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова в беседе с радиостанцией Sputnik назвала главный продукт, который снижает иммунитет. По словам специалиста, чтобы защитить организм от вирусов, достаточно исключить сладкое из рациона.

«Надо выкинуть из своей продуктовой корзины сладости. Если есть конфеты, печенье, пряники или пить сладкую газировку в избыточном количестве, то есть три раза в день и более, то это повредит иммунитету. Добавленный сахар в течение двух-трех часов после избыточного употребления снижает активность наших иммунных клеток. Таким образом у нас снижается устойчивость к вирусным инфекциям <…>», — объяснила Игнатикова.

Специалист подчеркнула, что люди, у которых имеются нарушения углеводного обмена или у которых развился сахарный диабет, больше других подвержены инфекционным заболеваниям.

Игнатикова отметила, что в период распространения вирусных инфекций стоит также отказаться от алкоголя.