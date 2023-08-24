24 августа 2023, 11:03
Диетолог Игнатикова назвала клубнику, чернику, голубику самыми полезными летним ягодами
Самые полезные ягоды — те, которые произрастают в регионе проживания людей. В России в июне к таковым относятся клубника и земляника, а в августе — черника и голубика, рассказала радиостанции Sputnik врач-диетолог Елена Игнатикова.
Большое количество витаминов также содержится в красной и черной смородине, крыжовнике, малине.
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«Изначально более полезны дикие ягоды, потому что они произрастают в более суровых условиях и выживают наиболее сильные из них», — добавила медик.
Она порекомендовала съедать не более стакана в день. Ягоды оказывают медленное, но системное влияние на организм.
Врачи
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