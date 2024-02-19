Здоровье 19 февраля 2024, 11:48 Диетолог Игнатикова: говядина и субпродукты необходимы для профилактики железодефицита

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Субпродукты и красное мясо, в особенности говядина, помогут избежать дефицита железа в организме. Об этом сообщила диетолог Елена Игнатикова в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, в говядине содержится большое количество животного белка, необходимого для синтеза гемоглобина. Также мясо богато железом в доступной для человека форме. Микроэлемент будет лучше усваиваться, если в рацион добавить продукты с витамином С.

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При этом помешать усвоению железа могут чай, кофе, шоколад из-за наличия в них танинов, отметила Игнатикова.