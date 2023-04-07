Здоровье 07 апреля 2023, 23:53 Диетолог Хрулева рассказала о пользе замороженных овощей Диетолог Хрулева заявила, что замороженные овощи полезнее свежих

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Замороженные овощи могут быть намного полезнее свежих продуктов, так как в них сохраняется больше витаминов. Таким мнением поделилась врач-диетолог Юлия Хрулева. Об этом сообщила «Газета.ru».

Специалист пояснила, что наиболее полезными являются самые зрелые овощи и фрукты. Они содержат в себе наибольшую концентрацию витаминов и минералов. Именно такие обычно используют для заморозки, написала «Общественная служба новостей».

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«Обычно замороженные овощи хранятся в морозильной камере 6-12 месяцев. Срок годности зависит от продукта, даты производства, условий хранения и метода обработки», — рассказала Хрулева.