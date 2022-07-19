Диетолог Хохолкова посоветовала во время ОРВИ есть не варенье, а обычную малину

Врач-диетолог Юлия Хохолкова заявила, что малиновое варенье, которое считается хорошим народным лекарством при простуде и ОРВИ, на само деле не несет особой пользы. Об этом она сообщила телеканалу «Санкт-Петербург».

Специалист отметила, что в малине действительно содержится множество полезных веществ, которые помогают улучшить состояние сосудов, а также хорошо избавляют от стресса. Однако при консервации большинство полезных веществ из ягод исчезает, написал «Петербургский дневник».

«Малина очень вкусная, классная и полезная ягода. Кроме того, [в ней есть] такие витамины, как В3, В4, В5, которые, как правило, если даже и восполняются, то они не входят в состав каких-то аптечных продуктов. Также она содержит магний, которые снижает стресс и улучшает настроение. Калий — это улучшение сосудов. Также малина содержит в себе салициловую кислоту, то есть все антибактериальные свойства», — сказала врач.

Хохолкова добавила, что при простуде и ОРВИ лучше всего употреблять в пищу замороженные ягоды или же делать малиновые слайсы. Бороться малиновым вареньем с простудой неэффективно, заключила диетолог.