Здоровье 09 августа 2023, 12:21 Диетолог Хобсон: при приготовлении пиццы жирные сорта мяса стоит заменить курицей или индейкой

Читать 360tv в

В любой пицце содержится большое количество калорий. Чтобы избежать набора лишнего веса, при ее приготовлении следует заменить жирные сорта мяса курицей или индейкой, рассказал британский диетолог Роб Хобсон, сообщил сайт ЗОЖ.news.

Отмечается, что в домашнюю пиццу можно добавить овощи. Чтобы продукт был менее калорийным, при его приготовлении стоит избегать таких ингредиентов, как сыр и соль.

Реклама

Как сообщило Utro.ru, без вреда для фигуры также можно употреблять бургер с говядиной с небольшим содержанием жира.