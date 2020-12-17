Диетолог: хлопья и бекон на завтрак вредны
Диетолог Дэвид Винер рассказал, что некоторые продукты, которые люди привыкли есть на завтрак, на самом деле вредны в первой половине дня. Об этом сообщила «Экспресс-газета» со ссылкой на зарубежные СМИ.
По его словам, при проблемах с давлением с утра нельзя жирное: например, бекон или тосты с маслом.
Также по утрам вредны продукты с большим количеством углеводов и сахара. Например, фруктовые йогурты и хлопья. Йогурты лучше выбирать натуральные и добавлять в них фрукты самостоятельно.
Также не стоит есть слишком соленые продукты, так как соль задерживает воду в организме.