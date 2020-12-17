Диетолог: хлопья и бекон на завтрак вредны

По его словам, при проблемах с давлением с утра нельзя жирное: например, бекон или тосты с маслом.

Также по утрам вредны продукты с большим количеством углеводов и сахара. Например, фруктовые йогурты и хлопья. Йогурты лучше выбирать натуральные и добавлять в них фрукты самостоятельно.

Также не стоит есть слишком соленые продукты, так как соль задерживает воду в организме.