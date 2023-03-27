Здоровье 27 марта 2023, 12:36 Диетолог Хиллард рассказала, почему стоит отказаться от сладкого Диетолог Хиллард: сахар часто может раздражать кишечник и уничтожать полезные бактерии Unsplash

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Диетолог и эксперт по спортивному питанию Джесс Хиллард объяснила, почему стоит ограничить употребление сладостей. Ее слова передало издание The Sun.

Диетолог рассказала, что чем больше человек употребляет продуктов, содержащих сахар, тем большая у него тяга к сладкому.

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«Если вы потребляете слишком много сахара, у вас больше шансов испытать повышенный уровень голода и тягу к сладкому», — процитировали «Известия» Хиллард.

При употреблении сахара организм человека испытывает резкий скачок инсулина в крови. Быстрые углеводы также способны вызывать чувство голода, влияя на гормоны.

Люди, привыкшие есть сладкое каждые день, могут испытывать проблемы с засыпанием, апатию и чувство усталости. Кроме того, сахар раздражает кишечник и уничтожать полезные бактерии в желудке.

Ранее диетолог Юлия Чехотина рассказала о преимуществах сокращения сахара в рационе.